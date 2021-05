Rosalinda risponde alle critiche: "Ho chili in più di felicità e amore per me stessa" (Di martedì 4 maggio 2021) Rosalinda Cannavò risponde agli attacchi sui suoi chili in più. L'attrice in passato ha sofferto di anoressia e ora vive un rapporto sano con il suo corpo. Rosalinda Cannavò vittima di bodyshaming: “Sono più di un solo corpo” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 4 maggio 2021)Cannavòagli attacchi sui suoiin più. L'attrice in passato ha sofferto di anoressia e ora vive un rapporto sano con il suo corpo.Cannavò vittima di bodyshaming: “Sono più di un solo corpo” su Notizie.it.

PublicE65379691 : @TheUkYana Io sto iniziando a bollire fra un po' spengo tutto Rosalinda ha ragione complimenti a lei e Andrea alle… - javreguixcvi : Tipica conversazione tra me e rosalinda Lei: non risponde Io: fai le analisi - infoitcultura : Rosalinda Cannavò risponde alle accuse di bodyshaming - antonel67031679 : @condusoioo @Aleky88_ Ps I love you e rosalinda che nemmeno risponde ???? - NorthStar_Efp : Mi sto pisciando sotto. Chiamo la tim per un guasto alla linea internet, risponde l’operatrice: Buongiorno sono Ros… -