Rosalinda Cannavò | chi è | età | altezza | film

Leggi su puglia24news

(Di martedì 4 maggio 2021), noto personaggio televisivo e per aver preso parte recentemente all’edizione 2021 del Grande Fratello VIP, è anche nota per essere stata la compagna, almeno “in apparenza” dell’attore Gabriel Garko, che solo successivamente ha fatto “coming out”. Di professione attrice, ha preso parte a diverse produzioni televisive., conosciuta anche con lo pseudonimo di Adua Del Vesco, è nata a Messina il 26 novembre 1992, ed è alta 173 cm grande appassionata di danza fin da giovanissima, si avvicina solo successivamente alla recitazione, anche a causa di un problema di scoliosi che le ha impedito di diventare una ballerina. Prima di debuttare in tv come attrice ha infatti studiato dizione e recitazione nella capitale e si è iscritta alla facoltà di Psicologia. Debutta in tv con L’onore e il ...