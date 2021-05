Ronaldo si sfoga | «La prima volta che vedo una cosa così in Italia»

(Di martedì 4 maggio 2021) Cristianoe lo sfogo durante Udinese Juve: spuntano le immagini dell’uscita dal campo del portoghese Dagospia ha pubblicato il video relativo agli istanti finali del primo tempo di Udinese Juve. Nel mirino le proteste all’indirizzo di Chiffi per non aver concesso minuti di recupero dopo i 45? del match della Dacia Arena. Dalle voci nel filmato di Dagospia, si sente anche Cristianoche, al momento di entrare nel tunnel degli spogliatoio, ha pronunciato queste frasi: «Laqua incheuna…incredibile» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo sfoga

Nella storia abbiamo avuto attaccanti come Suarez, Lewandowski, Cavani, Benzema, David Villa e il migliore è... il Fenomeno. Ho sempre voluto essere come lui e ho cercato di copiarlo'.