Roma, Virginia Raggi accoglie Mourinho: “Benvenuto José, grande tecnico” (Di martedì 4 maggio 2021) “Benvenuto a José Mourinho, nuovo allenatore dell’AS Roma”. Così Virginia Raggi, sindaco della Capitale, ha scritto su Twitter per accogliere il nuovo tecnico del club giallorosso per la stagione 2021/2022. “La nostra città accoglie un grande personaggio, un tecnico che ha vinto molto a livello internazionale” ha aggiunto Virginia Raggi in conclusione, “auguro buon lavoro a lui e al club giallorosso“. Benvenuto a José #Mourinho, nuovo allenatore dell'@OfficialASRoma. La nostra città accoglie un grande personaggio, un tecnico che ha vinto molto a ... Leggi su sportface (Di martedì 4 maggio 2021) “, nuovo allenatore dell’AS”. Così, sindaco della Capitale, ha scritto su Twitter perre il nuovodel club giallorosso per la stagione 2021/2022. “La nostra cittàunpersonaggio, unche ha vinto molto a livello internazionale” ha aggiuntoin conclusione, “auguro buon lavoro a lui e al club giallorosso“., nuovo allenatore dell'@OfficialAS. La nostra cittàunpersonaggio, unche ha vinto molto a ...

