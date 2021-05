Roma, UFFICIALE: in arrivo il nuovo allenatore (Di martedì 4 maggio 2021) In mattina è arrivato il comunicato che Fonseca al termine della stagione lascerà la panchina Colpo di scena in serie A per l’A.S Roma che dopo aver comunicato il termine… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 4 maggio 2021) In mattina è arrivato il comunicato che Fonseca al termine della stagione lascerà la panchina Colpo di scena in serie A per l’A.Sche dopo aver comunicato il termine… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

UEFAcom_it : ?? UFFICIALE ?? ???? José #Mourinho sarà l'allenatore della #Roma dal 2021/22 #UEL | @OfficialASRoma - capuanogio : L'effetto #Mourinho sul titolo in Borsa della @OfficialASRoma. Alle 15,09 l'annuncio ufficiale del club, in pochi m… - DiMarzio : #ASRoma - #Mourinho sarà il nuovo allenatore. Comunicato ufficiale del club e le parole dello “Special one” - Elsa77045974 : @Drakul4000 @anna_1951 Ciao Nannare, sembra ufficiale l' arrivo del portoghese alla Roma!! Mahhhh!! - peppeverd : RT @capuanogio: L'effetto #Mourinho sul titolo in Borsa della @OfficialASRoma. Alle 15,09 l'annuncio ufficiale del club, in pochi minuti +1… -