Roma, Ubaldo Righetti ancora ricoverato per infarto: condizioni critiche, ma stabili (Di martedì 4 maggio 2021) Ubaldo Righetti ha accusato un infarto ed è stato repentinamente trasportato all'Ospedale Sant'Andrea di Roma, nel corso della fascia pomeridiana di lunedì 5 maggio. L'ex calciatore e attuale opinionista di RomaTV non sembrerebbe in pericolo di vita, secondo informazioni trapelate dai medici curanti, sebbene le sue condizioni siano critiche. Righetti è stato sorpreso da un malore mentre era intento a giocare a padel con degli amici, soccorso rapidamente e dai sanitari giunti sul luogo; lo stato di salute considerato critico dagli esperti non fa ben sperare, seppur sia da evidenziare che le sue condizioni appaiano stabili e non in peggioramento. Si attendono nuove informazioni sulla situazione relativa a ...

