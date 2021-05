Roma, Mourinho: “Società con grandi ambizioni. Ecco cosa mi ha spinto ad accettare” (Di martedì 4 maggio 2021) Lo Special One torna in Italia 11 anni dopo.Programma il futuro la Roma di Friedkin che, dopo aver ufficializzato l'addio di Paulo Fonseca a fine stagione, ha annunciato a sorpresa il nome del prossimo tecnico che guiderà la squadra nella stagione 2021/21. Si tratta di José Mourinho, che tornerà in Italia dopo undici anni. L'ultima volta in Serie A, lo Special One, conquisto il Triplete con l'Inter nel 2010.“Ringrazio la famiglia Friedkin per avermi scelto a guidare questo grande Club e per avermi reso parte della loro visione - le parole del tecnico diffuse tramite Instagram. Dopo essermi confrontato con la proprietà e con Tiago Pinto ho capito immediatamente quanto sia alta l’ambizione di questa Società. Questa aspirazione e questa spinta sono le stesse che mi motivano da sempre e insieme vogliamo costruire un percorso vincente negli ... Leggi su mediagol (Di martedì 4 maggio 2021) Lo Special One torna in Italia 11 anni dopo.Programma il futuro ladi Friedkin che, dopo aver ufficializzato l'addio di Paulo Fonseca a fine stagione, ha annunciato a sorpresa il nome del prossimo tecnico che guiderà la squadra nella stagione 2021/21. Si tratta di José, che tornerà in Italia dopo undici anni. L'ultima volta in Serie A, lo Special One, conquisto il Triplete con l'Inter nel 2010.“Ringrazio la famiglia Friedkin per avermi scelto a guidare questo grande Club e per avermi reso parte della loro visione - le parole del tecnico diffuse tramite Instagram. Dopo essermi confrontato con la proprietà e con Tiago Pinto ho capito immediatamente quanto sia alta l’ambizione di questa. Questa aspirazione e questa spinta sono le stesse che mi motivano da sempre e insieme vogliamo costruire un percorso vincente negli ...

