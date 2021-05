Roma, Mourinho si presenta: «Convinto dalla grande passione dei tifosi. Daje!» (Di martedì 4 maggio 2021) Clamorosa svolta per quel che riguarda la panchina della Roma: ecco le prime parole di José Mourinho dopo la nomina da nuovo allenatore Ecco le prime parole ai canali ufficiali del club di José Mourinho da nuovo allenatore della Roma, che in giornata aveva annunciato la separazione da Fonseca: «Ringrazio la famiglia Friedkin per avermi scelto a guidare questo grande Club e per avermi reso parte della loro visione. Dopo essermi confrontato con la proprietà e con Tiago Pinto ho capito immediatamente quanto sia alta l’ambizione di questa Società. Questa aspirazione e questa spinta sono le stesse che mi motivano da sempre e insieme vogliamo costruire un percorso vincente negli anni a venire. L’incredibile passione dei tifosi della Roma mi ha ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 maggio 2021) Clamorosa svolta per quel che riguarda la panchina della: ecco le prime parole di Josédopo la nomina da nuovo allenatore Ecco le prime parole ai canali ufficiali del club di Joséda nuovo allenatore della, che in giornata aveva annunciato la separazione da Fonseca: «Ringrazio la famiglia Friedkin per avermi scelto a guidare questoClub e per avermi reso parte della loro visione. Dopo essermi confrontato con la proprietà e con Tiago Pinto ho capito immediatamente quanto sia alta l’ambizione di questa Società. Questa aspirazione e questa spinta sono le stesse che mi motivano da sempre e insieme vogliamo costruire un percorso vincente negli anni a venire. L’incredibiledeidellami ha ...

