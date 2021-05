Roma - Mourinho, per i bookie Champions e Coppa Italia possibili (Di martedì 4 maggio 2021) Roma - L'arrivo di José Mourinho alla Roma ha acceso l'entusiasmo dei tifosi e non solo. I betting analyst di Stanleybet.it, infatti, sono convinti che l'impatto dello Special One si farà sentire ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 4 maggio 2021)- L'arrivo di Joséallaha acceso l'entusiasmo dei tifosi e non solo. I betting analyst di Stanleybet.it, infatti, sono convinti che l'impatto dello Special One si farà sentire ...

SkySport : ULTIM'ORA ROMA MOURINHO SARÀ IL PROSSIMO ALLENATORE Lo annuncia ufficialmente il club giallorosso #SkySport #SerieA… - SiavoushF : Inter: Conte Juve: Allegri (?) Atalanta: Gasperini Napoli - Gattuso (Sarri/Spalletti?) Lazio: Inzaghi Milan: Pioli… - CarloCalenda : Un anno *speciale* per Roma ?? #Mourinho - luca7goldenwing : RT @perchetendenza: 'Di Marzio': Per la sua reazione alla notizia dell'arrivo di Mourinho alla Roma - zazoomblog : Mourinho alla Roma per 7 milioni l’anno ma la prima stagione sarà pagata dal Tottenham - #Mourinho #milioni #l’ann… -