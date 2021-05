Roma | Mourinho nuovo allenatore

Leggi su funweek

(Di martedì 4 maggio 2021) Josésarà l’delladalla prossima stagione. Lo ha annunciato la società giallorossa. Il tecnico portoghese ha firmato un contratto fino al 2024. “Siamo lieti ed emozionati di dare il benvenuto a Josénella famiglia dell’AS”, hanno dichiarato il presidente Dan Friedkin e il vicepresidente Ryan Friedkin. “José è un fuoriclasse che ha vinto trofei a ogni livello e garantirà una leadership e un’esperienza straordinarie per il nostro ambizioso progetto. L’ingaggio di José rappresenta un grande passo in avanti nella costruzione di una mentalità vincente, solida e duratura, nel nostro Club”, hanno aggiunto., 58 anni, è reduce dall’esonero con cui ha chiuso l’avventura al Tottenham Hotspur. In carriera lo Special One ha guidato Porto, Chelsea, ...