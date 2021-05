Roma, Mourinho nuovo allenatore (Di martedì 4 maggio 2021) (Adnkronos) - José Mourinho sarà l'allenatore della Roma dalla prossima stagione. Lo ha annunciato la società giallorossa. Il tecnico portoghese ha firmato un contratto fino al 2024. "Siamo lieti ed emozionati di dare il benvenuto a José Mourinho nella famiglia dell'AS Roma", hanno dichiarato il presidente Dan Friedkin e il vicepresidente Ryan Friedkin. "José è un fuoriclasse che ha vinto trofei a ogni livello e garantirà una leadership e un'esperienza straordinarie per il nostro ambizioso progetto. L'ingaggio di José rappresenta un grande passo in avanti nella costruzione di una mentalità vincente, solida e duratura, nel nostro Club", hanno aggiunto. Mourinho, 58 anni, è reduce dall'esonero con cui ha chiuso l'avventura al Tottenham Hotspur. In carriera lo Special One ha guidato ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) (Adnkronos) - Josésarà l'delladalla prossima stagione. Lo ha annunciato la società giallorossa. Il tecnico portoghese ha firmato un contratto fino al 2024. "Siamo lieti ed emozionati di dare il benvenuto a Josénella famiglia dell'AS", hanno dichiarato il presidente Dan Friedkin e il vicepresidente Ryan Friedkin. "José è un fuoriclasse che ha vinto trofei a ogni livello e garantirà una leadership e un'esperienza straordinarie per il nostro ambizioso progetto. L'ingaggio di José rappresenta un grande passo in avanti nella costruzione di una mentalità vincente, solida e duratura, nel nostro Club", hanno aggiunto., 58 anni, è reduce dall'esonero con cui ha chiuso l'avventura al Tottenham Hotspur. In carriera lo Special One ha guidato ...

ZZiliani : ULTIMORA. Diciamolo, #Mourinho alla #Roma è una notizia talmente grande, inattesa e clamorosa da mettere totalmente… - angelomangiante : Comincia una nuova era. Josè Mourinho è il nuovo allenatore della Roma per i prossimi tre anni!!!!!! @SkySport #ASRoma - GoalItalia : ?? BREAKING ?? UFFICIALE - José #Mourinho è il nuovo allenatore della Roma! - pasto_388 : RT @farted94: Telecronista di Monza-Lecce: “Ufficiale Mourinho alla Roma” Seconda voce: “Che notizia che hai appena dato! Fino a poco temp… - lpasquarelli96 : L'ho detto ieri che Mourinho poteva andare soltanto alla Roma e non da noi come qualcuno pensava...non mi sorprende molto -