Roma, Mourinho è il nuovo tecnico: ecco quanto guadagnerà lo Special One (Di martedì 4 maggio 2021) La Roma ha regalato ai propri tifosi Josè Mourinho.Roma, Milito su Mourinho: “Spero faccia bene tranne contro l’Inter ed il Genoa”I giallorossi hanno deciso di puntare per la prossima stagione sul tecnico portoghese che solo qualche settimana fa è stato esonerato dal Tottenham. Lo Special One ha firmato un contratto triennale che scadrà nel 2024 e percepirà circa 7 milioni di euro netti a stagione senza contare i bonus. Un ingaggio che la Roma non aveva mai concesso a nessun tecnico finora, tale cifra più bassa rispetto a quella percepita agli Spurs sarà coperta dagli inglesi per il primo anno. Il club londinese aggiungerà circa 9 milioni di euro per coprire l'intero ingaggio, un affare davvero d'oro per i giallorossi che ambiscono al salto di ... Leggi su mediagol (Di martedì 4 maggio 2021) Laha regalato ai propri tifosi Josè, Milito su: “Spero faccia bene tranne contro l’Inter ed il Genoa”I giallorossi hanno deciso di puntare per la prossima stagione sulportoghese che solo qualche settimana fa è stato esonerato dal Tottenham. LoOne ha firmato un contratto triennale che scadrà nel 2024 e percepirà circa 7 milioni di euro netti a stagione senza contare i bonus. Un ingaggio che lanon aveva mai concesso a nessunfinora, tale cifra più bassa rispetto a quella percepita agli Spurs sarà coperta dagli inglesi per il primo anno. Il club londinese aggiungerà circa 9 milioni di euro per coprire l'intero ingaggio, un affare davvero d'oro per i giallorossi che ambiscono al salto di ...

DiMarzio : L'@OfficialASRoma prende #Mourinho: First reaction? Shock!?? Complimenti alla Roma che è riuscita a non far sapere… - SkySport : ULTIM'ORA ROMA MOURINHO SARÀ IL PROSSIMO ALLENATORE Lo annuncia ufficialmente il club giallorosso #SkySport #SerieA… - SiavoushF : Inter: Conte Juve: Allegri (?) Atalanta: Gasperini Napoli - Gattuso (Sarri/Spalletti?) Lazio: Inzaghi Milan: Pioli… - Marvin_Laura : RT @romatv: José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Roma a partire dalla stagione 2021-22 ???? Tutte le notizie sull’@Offici… - IlMarcheseBN : RT @Cacace_Marco: A SkySports cercano di capire il significato di “Daje Roma”. Sto morendo ?? #Mourinho -