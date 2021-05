Roma, Moratti sul ritorno in Italia di Mourinho: “Stimolo anche per Conte? Dico la mia” (Di martedì 4 maggio 2021) Parola a Massimo Moratti.Roma, Capello sul ritorno di Mourinho: “Piazza difficile, ai giallorossi serve una cosa”L'ex patron dell'Inter ha commentato, visibilmente stupito, il ritorno in Italia di José Mourinho ai microfoni di Fcinter1908.it. Lo Special One sarà il prossimo allenatore della Roma della famiglia Friedkin. Di seguito, le dichiarazioni di Massimo Moratti."Mi ha sorpreso, ma mi fa tanto piacere per lui. Il campionato diventa bellissimo e più interessante. Quest'anno era difficile che potesse tornare all'Inter, considerando che con questo allenatore l'Inter ha vinto il campionato. La scelta, sia da parte di Mourinho che della Roma, sembra interessante. L'ha sentito? Si, ma non abbiamo ... Leggi su mediagol (Di martedì 4 maggio 2021) Parola a Massimo, Capello suldi: “Piazza difficile, ai giallorossi serve una cosa”L'ex patron dell'Inter ha commentato, visibilmente stupito, ilindi Joséai microfoni di Fcinter1908.it. Lo Special One sarà il prossimo allenatore delladella famiglia Friedkin. Di seguito, le dichiarazioni di Massimo."Mi ha sorpreso, ma mi fa tanto piacere per lui. Il campionato diventa bellissimo e più interessante. Quest'anno era difficile che potesse tornare all'Inter, considerando che con questo allenatore l'Inter ha vinto il campionato. La scelta, sia da parte diche della, sembra interessante. L'ha sentito? Si, ma non abbiamo ...

