Roma-Fonseca: ufficiale il divorzio a fine stagione (Di martedì 4 maggio 2021) Roma-Fonseca, è ufficialmente finita. Il tecnico portoghese non siederà più sulla panchina giallorossa a partire dalla prossima stagione come comunicato dallo stesso club. Roma-Fonseca: cosa dice il comunicato del club? Attraverso il seguente comunicato, la Roma ha ufficializzato l'addio di Fonseca a fine stagione: "L' AS Roma comunica che Paulo Fonseca lascerà il club al termine della stagione. A nome di tutti all' AS Roma, vorremmo ringraziare Paulo Fonseca per il duro lavoro e la leadership dimostrati durante questi due anni. Paulo ha guidato la squadra attraverso diverse sfide, inckuse la pandemia da Covid e un cambio di proprietà, e lo ...

