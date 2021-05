Roma, Fonseca lascerà la panchina: ufficiale l’addio a fine stagione. I dettagli (Di martedì 4 maggio 2021) Sarà presto divorzio tra la Roma e Paulo Fonseca. Periodo nero per i capitolini, reduci dai ko contro Torino, Cagliari e Sampdoria, distanti ben 14 punti dalla zona Champions, e ormai quasi certamente fuori dall'Europa League dopo la pesante sconfitta rimediata a Manchester. Uno scenario quasi apocalittico che ha spinto la dirigenza a prendere importanti decisioni in vista del futuro: a fine stagione, Paulo Fonseca, non sarà più l'allenatore della Roma. Parole di ringraziamento da parte di Dan Friedkin, che ha voluto augurare il meglio all'allenatore in vista delle prossime avventure: "A nome di tutti all'AS Roma - si legge sul sito ufficiale del club giallorosso -, vorremmo ringraziare Paulo Fonseca per il duro lavoro e la leadership ... Leggi su mediagol (Di martedì 4 maggio 2021) Sarà presto divorzio tra lae Paulo. Periodo nero per i capitolini, reduci dai ko contro Torino, Cagliari e Sampdoria, distanti ben 14 punti dalla zona Champions, e ormai quasi certamente fuori dall'Europa League dopo la pesante sconfitta rimediata a Manchester. Uno scenario quasi apocalittico che ha spinto la dirigenza a prendere importanti decisioni in vista del futuro: a, Paulo, non sarà più l'allenatore della. Parole di ringraziamento da parte di Dan Friedkin, che ha voluto augurare il meglio all'allenatore in vista delle prossime avventure: "A nome di tutti all'AS- si legge sul sitodel club giallorosso -, vorremmo ringraziare Pauloper il duro lavoro e la leadership ...

