Roma | ecco Mourinho | il comunicato e le parole dei Friedkin

(Di martedì 4 maggio 2021) Attraverso il proprio sito ufficiale larende noto che Josesarà il prossimo nuovo allenatore.ilLaattraverso unufficiale rende noto che il nuovo tecnico per la prossima stagione sarà Josèildella società. Siamo lieti ed emozionati di dare il benvenuto a Josénella famiglia dell’AS”, hanno dichiarato il presidente Dane il vicepresidente Ryan. “José è un fuoriclasse che ha vinto trofei a ogni livello e garantirà una leadership e un’esperienza straordinarie per il nostro ambizioso progetto. L’ingaggio di José rappresenta un grande passo in avanti nella costruzione ...

- Gazzetta_it : Mourinho: 'Ambizione e tifosi, ecco perché ho detto sì alla Roma' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Roma, Mourinho sarà il nuovo allenatore della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22, ecco il comun…

... 'Siamo lieti ed emozionati di dare il benvenuto a José Mourinho nella famiglia dell'AS. José ... Dopo l'esperienza italiana in nerazzurro, ecco la seconda avventura nel nostro campionato per lo ... José Mourinho nuovo responsabile tecnico della prima squadra della Roma. La clamorosa notizia della scelta del club giallorosso ha già scosso il mondo del calcio, ecco le prime ...