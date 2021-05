Roma | è Ufficiale | il nuovo allenatore sarà Mourinho – FOTO

(Di martedì 4 maggio 2021) Larende noto ila partire dalla prossima stagione, a guidare i giallorossiJosèLa, dopo l’annuncio che Fonseca non siederà in panchina il prossimo anno, ufficializza subito iltecnico:Josè????????? L’#ASè lieta di annunciare che JoséilResponsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22! pic.twitter.com/Brko17N56B — AS(@OfficialAS) May 4, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Attraverso un tweet sulla propria pagina, laannuncia a sorpresa di aver ingaggiato il portoghese come nuovo allenatore a partire dalla prossima stagione: 'Laè lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo ...Dalla stagione 2021/22 Paulo Fonseca non sara' piu' l'allenatore della. La separazione e' stata annunciata dalla societa' giallorossa attraverso un comunicatosul sito del club. La notizia era gia' nell'aria, il rinnovo automatico del portoghese sarebbe ...L’AS Roma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22. Con l’allenatore è stato raggiunto un accordo che lo legherà ...José Mourinho sarà il prossimo allenatore della Roma. Lo ha annunciato il club che aveva in mattinata anticipato il divorzio da Fonseca. (articolo in aggiornamento) ...