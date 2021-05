Roma | è Mourinho-mania | “in panchina già giovedì contro il Manchester United” FOTO

(Di martedì 4 maggio 2021) E’ già. Con un colpo di scena il club giallorosso ha ufficializzato l’arrivo dello Special One dalla prossima stagione, la notizia è stata confermata con un comunicato pubblicato sul sito del club. E’ stata una giornata ricca di emozioni, prima l’ufficialità del divorzio con Fonseca, poi l’arrivo dell’ex Inter. La stagione dellanon è stata sicuramente all’altezza, in campionato occupa la settima posizione e rischia il sorpasso anche dal Sassuolo, mentre in Europa League è quasi fuori dopo la pesantissima sconfitta nell’andata della semifinaleil, 6-2 il risultato finale.alla, le reazioni scatenate dei tifosi giallorossi e degli… interisti ...

SkySport : ULTIM'ORA ROMA MOURINHO SARÀ IL PROSSIMO ALLENATORE Lo annuncia ufficialmente il club giallorosso

Questo il suo tweet: 'Benvenuto a José, nuovo allenatore della. L a nostra città accoglie un grande personaggio, un tecnico che ha vinto molto a livello internazionale. Auguro buon ...... questa volta sulla panchina di una grande rivale come la. Quasi a guastare e a far indispettire i tifosi nerazzurri, ancora ebbri di gioia per lo scudetto appena conquistato. Insomma,...Roma, 4 mag. - (Adnkronos) - Nel giorno dell'ufficialità dell'arrivo di José Mourinho sulla pacnchina della Roma riecheggiano le parole di Francesco Totti, bandiera giallorossa che nel dicembre 2011, ...Torna l'ottimismo in casa Roma: José Mourinho sarà il nuovo tecnico dei giallorossi e lo resterà per tre anni. La notizia, arrivata a sorpresa nel pomeriggio di oggi, ha causato una vera e propria ...