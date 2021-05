Roma ‘Dammi 200 euro’ | picchia l’ex compagna e la costringe a prelevare al Postamat

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 4 maggio 2021) “Mi servono dei soldi e anche urgentemente” – questa la richiesta fatta al telefono che un nigeriano ha rivolto alla sua ex. Lei, una donna 59ennena, che in passato aveva avuto una relazione con l’uomo, ha deciso di aiutarlo dandogli appuntamento in un giardino pubblico in zona Monteverde, anticipandogli, tuttavia, che non avrebbe potuto sborsare più di 40 euro. Ma quando si sono incontrati, A.N l’ha convinta ad acrlo a casa a bordo della sua macchina. Una volta arrivati sulla Casilina, all’altezza di via di Vermicino, ha iniziato dapprima a dare i pugni sul cruscotto, poi a schiaffeggiarla, minacciandola di malmenarla ancora più forte se non avesse ricevuto la somma di 200 euro. Leggi anche: Tragedia a Ostia: morta soffocata bimba di 2 mesi Impaurita, la 61enne si è fermata al primo...