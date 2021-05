Roma | colpo in panchina | Josè Mourinho nuovo allenatore

(Di martedì 4 maggio 2021), il club giallorosso annuncia chesiederà sullafino al termine della stagione 2023-2024 Jose(Getty Images)Laè rimasta “senza” per poche ore. Questa mattina era stato dato l’annuncio dell’addio di Fonseca alla fine della stagione perché scaduti i due anni di contratto. Qualche ora dopo ed ecco il nome deltecnico, un altro portoghese: lo special one Josesarà iltecnico dei giallorossi. Per lui contratto di tre anni. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Tragedia di Superga, 72 anni fa il terribile incidente: la ricostruzione dei fatti ????????? L’#ASè lieta di annunciare che José ...

Radio1Rai : La sentenza della #Cassazione che ha confermato le condanne per i responsabili della morte di #MarcoVannini. Il ven… - ZZiliani : Caro Maurizio #Lombardo che di colpo ti sei trovato a risolvere il contratto di Segretario Generale della #Juventus… - slory1965 : Bel colpo Roma devi tornaregrande#Mourinho - Gunit29116592 : Ancora una volta i Friedkin sono riusciti a dribblare la stampa, piazzando il colpo #Mourinho danno un taglio netto… - GandiniG : @1926_cri Infatti. Colpo di scena. Mourinho alla roma. Quanto più mi vieni a dire.. -

Ultime Notizie dalla rete : Roma colpo

- Incredibiledi scena, laha ingaggiato José Mourinho a partire dalla prossima stagione. Il club giallorosso lo ha comunicato tramite i propri canali social. Anche il portoghese ha ...di scena: l'allenatore delladalla prossima stagione non sarà più Paulo Fonseca (e questo era già pacifico), ma al suo posto non arriva Maurizio Sarri come dato ormai per scontato da tutti ...La Roma è rimasta “senza allenatore” per poche ore. Questa mattina era stato dato l’annuncio dell’addio di Fonseca alla fine della stagione perché scaduti i due anni di contratto. Qualche ora dopo ed ...Il Barcellona ha trovato l’accordo con la Fluminense per l’ex centrocampista di Roma e Fiorentina Gerson ... 25 milioni di euro per portare il brasiliano al Barcellona., un colpo decisamente a ...