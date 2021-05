Roma | Ciani Demos | ‘bene ‘Cento Incroci’ | socialità antidoto contro criminalità’

(Di martedì 4 maggio 2021), 4 mag. (Adnkronos) – “Era importante essere presenti oggi all’inaugurazione di uno spazio restituito alla cultura e ai cittadini in un quartiere dove ripetuti episodi di criminalità hanno provato a silenziare e sopraffare una presenza sociale, culturale e imprenditoriale positiva. Bene ha fatto il Presidente Zingaretti ad inaugurare oggia Centocelle nei locali di quella che fu la Pecora Elettrica data alle fiamme la scorsa estate. Bisogna dotare la città e in particolare le periferie di luoghi di in, aggregazione,‘positiva’”. Queste le parole di Paolo, capogruppoalla Pisana e candidato sindaco alle primarie di centro sinistra, a margine dell’inaugurazione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

