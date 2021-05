Roma, alle primarie del centrosinistra sfida Gualtieri-Cirinnà (Di martedì 4 maggio 2021) Dopo una infinita telenovela, costellata dalla sempre più vana attesa di Godot-Zingaretti, e consumato definitivamente lo strappo con Carlo Calenda, il centrosinistra Romano si avvia alla sfida delle primarie del 20 giugno. Che vedranno come principali candidati due Pd: l’ex ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e la senatrice e paladina dei diritti civili Monica Cirinnà. ENTRAMBI DEVONO ANCORA ufficializzare la corsa, attendono che stasera il tavolo della coalizione definisca le regole. Ma soprattutto l’attesa è concentrata sull’incontro di oggi tra Enrico … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 4 maggio 2021) Dopo una infinita telenovela, costellata dalla sempre più vana attesa di Godot-Zingaretti, e consumato definitivamente lo strappo con Carlo Calenda, ilno si avvia alladelledel 20 giugno. Che vedranno come principali candidati due Pd: l’ex ministro dell’Economia Robertoe la senatrice e paladina dei diritti civili Monica. ENTRAMBI DEVONO ANCORA ufficializzare la corsa, attendono che stasera il tavolo della coalizione definisca le regole. Ma soprattutto l’attesa è concentrata sull’incontro di oggi tra Enrico … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

capuanogio : L'effetto #Mourinho sul titolo in Borsa della @OfficialASRoma. Alle 15,09 l'annuncio ufficiale del club, in pochi m… - borghi_claudio : @RositaSonnino @UmberHouse @FedericoBello94 @JolandaBivona @Red_Pill_80 @Vehnel @SirDistruggere Notare che partivam… - IlContiAndrea : Fino alle 22 di oggi nelle stazioni di Milano, Roma e Napoli sarà proiettata una performance olografica di… - PasqualePetruz3 : RT @piera_salvatori: Martedì 4 maggio 2021 alle h.14.00 NICOLA FERUGLIO , scrittore e presidente dell’associazione Antropologia Terzo Mille… - breakingnewsit : Alle 0:03 entra in TT #unapezzadilundini, rosalinda, Ruben Dias, Floris, Briatore, applausi e DAJE ROMA. -