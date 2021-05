Rocket League | Annunciato il NASCAR FAN PACK 2021

(Di martedì 4 maggio 2021) Psyonix, lo studio di sviluppo di videogiochi di San Diego, in collaborazione con, hache ilFansarà disponibile sua partire da questo giovedì, 6 maggio, su tutte le piattaforme! IlFansarà disponibile nel Negozio Oggetti e contiene tre macchine (Ford Mustang,Chevrolet Camaro,Toyota Camry), nove Adesivi e Sfondi Giocatore delle squadre del, un Adesivox RL per ognuna delle macchine e le Ruote Racing Goodyear. I nove teamche caratterizzano il pacchetto, insieme alle macchine per cui saranno disponibili i ...

Nextplayer_it : Rocket League potrebbe ottenere versioni native di nuova generazione - suoxender : RT @PGEsportsIT: Anche il campionato di Rocket League di #UniversityEsports giunge al termine, regalandoci emozioni da brivido! Congratula… - UniEsportsIT : Anche il campionato di Rocket League di #UniversityEsports giunge al termine, regalandoci emozioni da brivido! Con… - PGEsportsIT : Anche il campionato di Rocket League di #UniversityEsports giunge al termine, regalandoci emozioni da brivido! Con… - GamingTalker : Rocket League, il nuovo trailer presenta il NASCAR 2021 Fan Pack: arriva il 6 maggio -

Ultime Notizie dalla rete : Rocket League

GamingTalker

Il documento in questione conferma l'esistenza di un progetto chiamato "Next", in cui sono previsti diversi miglioramenti al gioco tra cui un upgrade per hardware di nuova generazione, ...Le entrate di Fortnite hanno superato di gran lunga qualsiasi altra attività che Epic gestiva all'epoca: un titolo come, di proprietà di Epic nel 2019, ha incassato "solo" 108 milioni ...Rocket League riceverà un upgrade per PS5 e Xbox Series X/S nel prossimo futuro, stando al contenuto di un documento di Epic Games condiviso sui social dal giornalista Tom Warren di The Verge. Il docu ...Non è un segreto che Sony abbia bloccato per anni il cross-play su PS4, ma nuovi documenti riservati ed e-mail rivelano quanto la compagnia fosse contraria a consentire ai giocatori di giocare agli st ...