Ritorna il grande tennis sui canali Mediaset con la 78° edizione degli “Internazionali BNL D’Italia” (Di martedì 4 maggio 2021) É Mediaset a trasmettere in esclusiva in chiaro il meglio di del torneo maschile della 78° edizione degli «Internazionali BNL D’Italia», che andrà in scena al Foro Italico di Roma da lunedì 10 a domenica 16 maggio. Su “Italia 1” e sul canale “20” sono previsti una gara del torneo al giorno, dai primi turni fino alla Finale del 16 maggio, in day-time e prima serata. La telecronaca delle sfide è affidata a Giampaolo Gherarducci, con il commento tecnico di Francesca Schiavone, prima tennista italiana ad aver vinto un torneo del grande Slam, il Roland Garros, nel 2010. Su Mediaset in chiaro il meglio degli “Internazionali BNL D’Italia” con il commento tecnico di Francesca Schiavone «Ci saranno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 4 maggio 2021) Éa trasmettere in esclusiva in chiaro il meglio di del torneo maschile della 78°BNL», che andrà in scena al Foro Italico di Roma da lunedì 10 a domenica 16 maggio. Su “Italia 1” e sul canale “20” sono previsti una gara del torneo al giorno, dai primi turni fino alla Finale del 16 maggio, in day-time e prima serata. La telecronaca delle sfide è affidata a Giampaolo Gherarducci, con il commento tecnico di Francesca Schiavone, primata italiana ad aver vinto un torneo delSlam, il Roland Garros, nel 2010. Suin chiaro il meglioBNL” con il commento tecnico di Francesca Schiavone «Ci saranno ...

