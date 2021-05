Risalgono i morti da Covid, ma i dati chiave sono sotto controllo: il bollettino pre-riaperture (Di martedì 4 maggio 2021) La situazione epidemiologica continua a rimanere sotto controllo, anche se la scorsa settimana l'indice Rt a livello nazionale è tornato a salire sopra 1. Il vero banco di prova sarà quello della prossima settimana, quando si vedranno i primi effetti delle riaperture del 26 aprile: se i dati dovessero confermarsi buoni, allora si arriverebbe alla revisione delle restrizioni, prevista per la metà di maggio, con la speranza di poter quantomeno prorogare il coprifuoco dalle 22 alle 23, facendo respirare un attimo sia gli italiani che i ristoratori, che a quel punto potrebbero aprire anche al chiuso. Il bollettino di oggi, martedì 4 maggio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 9.116 contagiati, 18.477 guariti e 305 morti su 315.506 tamponi analizzati, con il tasso di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) La situazione epidemiologica continua a rimanere, anche se la scorsa settimana l'indice Rt a livello nazionale è tornato a salire sopra 1. Il vero banco di prova sarà quello della prossima settimana, quando si vedranno i primi effetti delledel 26 aprile: se idovessero confermarsi buoni, allora si arriverebbe alla revisione delle restrizioni, prevista per la metà di maggio, con la speranza di poter quantomeno prorogare il coprifuoco dalle 22 alle 23, facendo respirare un attimo sia gli italiani che i ristoratori, che a quel punto potrebbero aprire anche al chiuso. Ildi oggi, martedì 4 maggio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 9.116 contagiati, 18.477 guariti e 305su 315.506 tamponi analizzati, con il tasso di ...

