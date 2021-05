Revenge porn: 17enne pubblica sui social le foto della ex di 16 anni e finisce in comunità (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Una storia di Revenge porn e stalking che coinvolge due minori, quella che arriva dal Casertano, dove un 17enne è stato posto in comunità dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni su ordine del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Napoli. La vittima è l’ex fidanzata di 16 anni dell’adolescente fermato; la ragazza ha trovato il coraggio di rivolgersi alla Polizia di Stato dopo che le sue foto intime, che la ritraevano in pose sessualmente esplicite, erano state diffuse sui social dal 17enne, che le aveva anche inviate al nuovo partner della ragazza. Ma dalla denuncia della 16enne è emerso uno spaccato ancora più inquietante; la Polizia Postale e ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Una storia die stalking che coinvolge due minori, quella che arriva dal Casertano, dove unè stato posto indalla Polizia Postale e delle Comunicazioni su ordine del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Napoli. La vittima è l’ex fidanzata di 16dell’adolescente fermato; la ragazza ha trovato il coraggio di rivolgersi alla Polizia di Stato dopo che le sueintime, che la ritraevano in pose sessualmente esplicite, erano state diffuse suidal, che le aveva anche inviate al nuovo partnerragazza. Ma dalla denuncia16enne è emerso uno spaccato ancora più inquietante; la Polizia Postale e ...

