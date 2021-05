Repubblica – Mazzoleni quanti errori contro il Napoli | dalla conduzione vergognosa di Pechino ai giorni d’oggi

Leggi su napolipiu

(Di martedì 4 maggio 2021) Ilvuole ricusare Paolo Silvioè la notizia che viene data da. L’idea di Aurelio De Laurentiis è quella di non accettare più la designazione dicome responsabile del Var per le partite del. L’arbitro della famigerata finale dila Juventus, ha un record in questo senso, dato che per ben 12 volte in questa stagione è stato al Var quando giocava ilera al Var anche domenica quando alè stato annullato ingiustamente un gol regolare siglato da Victor Osimhen. In quel caso, però, il Var non poteva intervenire dato che da protocollo l’entità della spinta di Osimhen sulla schiena di Godin poteva essere valutata solo da Fabbri. In ogni caso ...