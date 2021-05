Regno Unito, un disegno di legge contro chi fotografa le donne durante l’allattamento (Di martedì 4 maggio 2021) E’ piuttosto risaputo che quando si diventa mamme la propria vita è strettamente legata ai bisogni del bimbo e così se lui ha fame e ci si trova in un qualsiasi posto che non sia la propria casa. Molte volte questo implica il fatto che alcune donne si ritrovino in un luogo pubblico durante l‘allattamento sotto gli sguardi, a volte, incuriositi e polemici di altre persone che in qualche caso si prendono la libertà di fotografare un momento così intimo. “Stop the Breast Pest”, una campagna che tutela le donne durante l’allattamento in pubblico Un fatto simile è accaduto alla parlamentare laburista inglese Stella Creasy, quando, prima del lockdown, si trovava su un vagone del treno assieme a suo figlio di 4 mesi nel nord di Londra e mentre lo allattava ha notato un ragazzo che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 4 maggio 2021) E’ piuttosto risaputo che quando si diventa mamme la propria vita è strettamente legata ai bisogni del bimbo e così se lui ha fame e ci si trova in un qualsiasi posto che non sia la propria casa. Molte volte questo implica il fatto che alcunesi ritrovino in un luogo pubblicol‘allattamento sotto gli sguardi, a volte, incuriositi e polemici di altre persone che in qualche caso si prendono la libertà dire un momento così intimo. “Stop the Breast Pest”, una campagna che tutela lein pubblico Un fatto simile è accaduto alla parlamentare laburista inglese Stella Creasy, quando, prima del lockdown, si trovava su un vagone del treno assieme a suo figlio di 4 mesi nel nord di Londra e mentre lo allattava ha notato un ragazzo che ...

