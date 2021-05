Reggio Calabria, i dubbi della Fondazione Mediterranea sul parere positivo della commissione regionale beni culturali alla demolizione di Piazza De Nava (Di martedì 4 maggio 2021) Reggio Calabria, nei giorni scorsi è stata diffusa la notizia che la commissione regionale beni culturali ha dato parere positivo alla demolizione di Piazza De Nava. Ecco alcune considerazioni del presidente della Fondazione Mediterranea, Vincenzo Vitale “Molte ombre e dubbi sono evidenziabili sul parere positivo della commissione regionale Patrimonio Culturale al progetto della nuova Piazza De Nava avanzato ... Leggi su cityroma (Di martedì 4 maggio 2021), nei giorni scorsi è stata diffusa la notizia che laha datodiDe. Ecco alcune considerazioni del presidente, Vincenzo Vitale “Molte ombre esono evidenziabili sulPatrimonio Culturale al progettonuovaDeavanzato ...

