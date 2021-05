Reddito di emergenza fino a luglio | le novità del decreto Sostegni bis

(Di martedì 4 maggio 2021) Importantisul fronte deldi, che attraverso l’approvazione del nuovobis potrà essere allungati. Sta circolando infatti da alcune ore la prima bozza del provvedimento, in cui spicca l’articolo 25 che annuncia la proroga per altre due mensilità del Rem 2021, a seguito delle prime tre introdotte daldel 23 marzo, ricoprendo anche i mesi di giugno e. Attraverso la bozza delsi legge che il Rem non verrebbe prolungatosolo per le famiglie in difficoltà, ma anche per coloro che hanno visto scadere la Naspi o la DIS-COLL tra il 1° marzo 2021 e il 30 aprile ...

Rem 'allargato' E ancora il nuovo decreto prevede altri due mesi di Rem 'allargato' (di) , con norme che consentono di accedere più facilmente al sostegno economico. Per le famiglie ...... altri 5 mesi di credito d'imposta sugli affitti commerciali e due mesi in più didi; proroga fino alla fine dell'anno delle moratorie sui prestiti e dello smart working fino al 30 ...Due mensilità in più in arrivo col dl Sostegni bis: nella bozza in circolazione il Rem viene riconosciuto anche per i mesi di giugno e luglio.Un piatto da 14,1 miliardi per assicurare nuovi ristori alle aziende che hanno già presentato istanza e ottenuto i contributi a fondo perduto introdotti con il primo decreto. E’ ...