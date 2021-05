Realme C21: disponibile ufficialmente in Italia (Di martedì 4 maggio 2021) Realme ha rilasciato per il mercato Italiano il suo nuovo Realme C21, smartphone di fascia bassa caratterizzato da una capiente batteria da 5000mAh e dalla certificazione TÜV Rheinland Ciò che contraddistingue dalla massa il nuovo device entry level Realme C21 è sicuramente la sua certificazione TÜV Rheinland. Quest’ultima viene rilasciata unicamente dopo il superamento di 23 test che mettono a dura prova il dispositivo dal punto di vista della resistenza alle cadute per arrivare a testare l’affidabilità dei componenti interni in condizioni estreme. E’ disponibile in due configurazioni: con 3GB di memoria RAM e 32GB di ROM oppure con 4GB di RAM e 64GB di ROM. Entrambe le versioni saranno Dual SIM. Realme C21: scheda tecnica Sotto la scocca trovano posto: Display: IPS LCD da 6,5? ... Leggi su tuttotek (Di martedì 4 maggio 2021)ha rilasciato per il mercatono il suo nuovoC21, smartphone di fascia bassa caratterizzato da una capiente batteria da 5000mAh e dalla certificazione TÜV Rheinland Ciò che contraddistingue dalla massa il nuovo device entry levelC21 è sicuramente la sua certificazione TÜV Rheinland. Quest’ultima viene rilasciata unicamente dopo il superamento di 23 test che mettono a dura prova il dispositivo dal punto di vista della resistenza alle cadute per arrivare a testare l’affidabilità dei componenti interni in condizioni estreme. E’in due configurazioni: con 3GB di memoria RAM e 32GB di ROM oppure con 4GB di RAM e 64GB di ROM. Entrambe le versioni saranno Dual SIM.C21: scheda tecnica Sotto la scocca trovano posto: Display: IPS LCD da 6,5? ...

