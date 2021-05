Real Madrid, Zidane: “Ho buone sensazioni, contro il Chelsea per dare tutto” (Di martedì 4 maggio 2021) “Ho buone sensazioni. Siamo contenti di essere qui in questa partita e sappiamo cosa ci aspetta domani. Sappiamo cosa dobbiamo fare e domani daremo tutto quello che abbiamo“. Così Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League contro il Chelsea. La gara di andata si è conclusa in parità sull’1-1 e le due squadre sono pronte a giocarsi il tutto per tutto. Su Sergio Ramos Zidane non si è sbilanciato: “Non dico ora se giocherà domani. È qui con noi e questo significa che sta bene. Questo è molto importante, avere il nostro leader e capitano con noi“. “Siamo ... Leggi su sportface (Di martedì 4 maggio 2021) “Ho. Siamo contenti di essere qui in questa partita e sappiamo cosa ci aspetta domani. Sappiamo cosa dobbiamo fare e domanimoquello che abbiamo“. Così Zinedine, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions Leagueil. La gara di andata si è conclusa in parità sull’1-1 e le due squadre sono pronte a giocarsi ilper. Su Sergio Ramosnon si è sbilanciato: “Non dico ora se giocherà domani. È qui con noi e questo significa che sta bene. Questo è molto importante, avere il nostro leader e capitano con noi“. “Siamo ...

