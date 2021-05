Real Madrid, i convocati di Zidane per il Chelsea. Ci sono Marcelo e Mendy (Di martedì 4 maggio 2021) Zinedine Zidane ha diramato la lista dei convocati del Real Madrid per la sfida di domani contro il Chelsea per la semifinale di ritorno in Champions League: Portieri – Courtois, Lunin, Altube Difensori – Militao, Sergio Ramos, Nacho, Marcelo, Odriozola, Mendy, Miguel. Centrocampisti – Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Isco, Arribas, Blanco. Attaccanti – Hazard, Benzema, Asensio, Vinicius jr., Mariano, Rodrygo. ¡Nuestros convocados para el partido @ChelseaFC Sp!#UCL pic.twitter.com/rLIK835T2i — Real Madrid C.F. (@RealMadrid) May 4, 2021 Foto: As L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 4 maggio 2021) Zinedineha diramato la lista deidelper la sfida di domani contro ilper la semifinale di ritorno in Champions League: Portieri – Courtois, Lunin, Altube Difensori – Militao, Sergio Ramos, Nacho,, Odriozola,, Miguel. Centrocampisti – Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Isco, Arribas, Blanco. Attaccanti – Hazard, Benzema, Asensio, Vinicius jr., Mariano, Rodrygo. ¡Nuestros convocados para el partido @FC Sp!#UCL pic.twitter.com/rLIK835T2i —C.F. (@) May 4, 2021 Foto: As L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

