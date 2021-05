Quaranta sfumature di Mudra | lo yoga delle mani spiegato da La Pina

Leggi su vanityfair

(Di martedì 4 maggio 2021) Da ripetere senza controindicazioni o limiti di tempo, dovunque vi troviate: la soluzione è sulla punta delle dita. Stiamo parlando dei Mudra, le posizioni yoga per le mani: nel suo nuovo libro I love Mudra (Vallardi), la Pina, conduttrice di Radio Deejay, rapper e autrice, ce ne propone quaranta, ma «in realtà – spiega – sono oltre cento». Come nasce l’idea? «quando ho scoperto questa cosa pazzesca, ho pensato di condividere subito lo yoga dei Mudra, perché sono una fonte di benessere accessibile a tutti in qualsiasi momento, senza limitazioni di età, sesso, colore della pelle o soldi». I Mudra infatti sono gratis e non «corrispondono all’idea classica dello yoga, fatta di sudore, candele e due ore al giorno di tempo per sé. Se nelle nostre giornate lo avessimo, quel tempo, avremmo già risolto metà dei nostri problemi. I Mudra sono invece un approccio al contempo semplice e potente con noi stessi, una coccola, una carezza ai nostri sentimenti, di questi tempi ridotti in coriandoli». E poi si possono fare dappertutto: in coda al supermercato, in macchina, durante una webcall: «io ho iniziato a farli davanti a Netflix, li puoi praticare dovunque e danno beneficio a ogni nostra paura e umore, soprattutto quando per stare meglio le hai provate tutte: dal bicchiere di vino, alle ‘goccine’, alle sfuriate improvvise a chi ti sta accanto».