Quanto vale la fondazione di Bill e Melinda Gates

(Di martedì 4 maggio 2021) (foto: Getty Images)“Dopo una lunga riflessione e impegno nella nostra relazione, abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio”: l’annuncio dipubblicato con uno screenshot su Twitter ha colto tutto il mondo di sorpresa. Sposati da 27 anni, il fondatore di Microsoft e l’informatica e imprenditrice hanno avuto tre figli e dato il nome a unacaritatevole da anni accreditata come una delle più ricche del mondo, con un patrimonio complessivo di 51 miliardi di dollari dichiarato a fine 2019. Laè un progetto globale, che con le sue iniziative ha toccato 135 paesi, e non terminerà con la storia della coppia: “Continuiamo a credere insieme in questa missione e proseguiremo il nostro ...

sehunsarangha : @PallaVero @iucozay @streetloveitaly @arianagrimmie Esattamente quello che dicevo. Ho voluto sottolineare il fatto… - ValerioPastore1 : @MestreRoby @baffi_francesco Più che altro è l'amore di lei che ha visto dove stanno i soldi. Tutto quel Botox vale… - vignaclarablog : Quanto vale la tua casa? Ecco la valutazione ‘phygital’ di Tempocasa - Fabopolis : @fedesettetre Quanto a esperienza di economia parlano i fatti. Se scrivi una cosa senza basi economiche puoi essere… - gavltier : @Paolaromagnoli4 Mamma mia veramente assurdo tutto quello che è successo e glie le hanno fatte passare lisce meno m… -

Ultime Notizie dalla rete : Quanto vale

Orizzonte Scuola

... 'Gli attacchi sul mio fisico non sono più cazzotti in pieno volto, ma una consapevolezza di... Ora ha voluto rivolgere un messaggio molto chiaro agli hater: 'So che la mia testamolto molto ...anche per gli uomini: i ragazzi vengono sfruttati costantemente". Pietrangelo Buttafuoco/ "... "Non importa chi sei, qual è la tua vita, la tua situazione, di chi ti circondi,sei forte, o ...In un precedente intervento, era stata analizzato il trattamento ai fini IRES ed IRAP della svalutazione degli immobili merce per i soggetti Oic. Il presente articolo analizza la fattispecie con rifer ...Arera ha analizzato 225 dispositivi di 24 aziende mettendo a confronti consumi e costi: il prezzo medio per quelli domestici è di 1.200 euro ...