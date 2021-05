Quando riaprono sale giochi, scommesse e slot? La situazione aggiornata per aprile e maggio (Di martedì 4 maggio 2021) “Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente”. Questa è l’ultima indicazione del governo per quanto concerne le sale scommesse, sale giochi e slot in Italia. Il decreto attualmente in corso scadrà il 6 aprile con i membri del governo che stanno già discutendo su cosa inserire nei prossimi provvedimenti per contenere la pandemia. TUTTO CHIUSO ANCHE AD aprile, LA DECISIONE DI DRAGHI Quando riaprono sale scommesse E slot? Quando riaprono sale ... Leggi su sportface (Di martedì 4 maggio 2021) “Sono sospese le attività dibingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente”. Questa è l’ultima indicazione del governo per quanto concerne lein Italia. Il decreto attualmente in corso scadrà il 6con i membri del governo che stanno già discutendo su cosa inserire nei prossimi provvedimenti per contenere la pandemia. TUTTO CHIUSO ANCHE AD, LA DECISIONE DI DRAGHI...

malayga_ : @kiriluvbot frigno che bello thea vedrai che ora riaprono tutto e ritroverai tutti sarà praticamente come prima po… - zlatanesimo11 : @hervnandez quando riaprono ci si organizza e si va - sempremyg : @angelaf___ @Inter Se parlassero le persone che effettivamente quando riaprono stanno attenti a quello che fanno e… - AmaduzziArnaldo : RT @dbric511: Se continua sto tempo quando riaprono le spiagge non ci sarà il chiosco dei gelati ma quello delle caldarroste. - sergioalesi : RT @dar_riee: #Salerno, spara alla moglie nell’orto scambiandola per un cinghiale e la ferisce. Lo vedete cosa succede quando non si riapro… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando riaprono Denise senza pace, i pm riaprono il caso: s'indaga per depistaggio A un certo punto, quando ho avuto la direzione delle indagini, ho fatto finta di smettere di intercettare e poi ho ripreso da capo con forze di polizia diverse, nel disperato tentativo di salvare il ...

Covid. In Europa prove di riapertura, Londra verso l'eliminazione del distanziamento Dopo sei mesi in Grecia riaprono i bar - Ansa . Mentre in tutta Europa procede la vaccinazione di massa si va avanti nel ... quando il provvedimento di alleggerimento delle restrizioni anticovid per la ...

Quando riaprono le spiagge a Roma e nel Lazio: le regole da seguire per andare al mare Fanpage.it Restrizioni Covid: sciopero della fame dei presidenti Confcommercio Sicilia Facebook Shares Emergenza Covid e ricadute negative per gli operatori del commercio siciliani, colpiti duramente dalle misure di restrizione che ormai si protraggono da mesi e mesi. Il presidente di C ...

Covid-19, Bruxelles vuole riaprire i confini europei per l’estate Cresce, anche se a macchia di leopardo, la vaccinazione in tutto il pianeta. Con questo trend positivo la Commissione Europea pensa che sia giunto il momento di cominciare a riaprire le frontiere este ...

A un certo punto,ho avuto la direzione delle indagini, ho fatto finta di smettere di intercettare e poi ho ripreso da capo con forze di polizia diverse, nel disperato tentativo di salvare il ...Dopo sei mesi in Greciai bar - Ansa . Mentre in tutta Europa procede la vaccinazione di massa si va avanti nel ...il provvedimento di alleggerimento delle restrizioni anticovid per la ...Facebook Shares Emergenza Covid e ricadute negative per gli operatori del commercio siciliani, colpiti duramente dalle misure di restrizione che ormai si protraggono da mesi e mesi. Il presidente di C ...Cresce, anche se a macchia di leopardo, la vaccinazione in tutto il pianeta. Con questo trend positivo la Commissione Europea pensa che sia giunto il momento di cominciare a riaprire le frontiere este ...