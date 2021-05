Puglia, ex maresciallo carabinieri ucciso nel Salento (Di martedì 4 maggio 2021) Un ex maresciallo dei carabinieri, da poco a riposo, è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco a Copertino. Il militare, Silvano Nestola, di 46 anni, era stato in servizio al comando provinciale di Lecce fino allo scorso settembre e da allora collocato a riposo perché' riformato.La dinamicaL'uomo è stato ucciso in contrada Tarantino. Il militare sarebbe stato raggiunto da diversi colpi di pistola, pare almeno sette. Il corpo è stato trovato lungo una strada sterrata tra Copertino e San Pietro in Lama, a ridosso del muro di recinzione di una villa. Quando sono arrivati gli operatori del 118 era già morto. Secondo quanto trapela, dal luogo dell'omicidio sarebbe stato visto scappare un uomo che indossava un cappuccio e che viene ora ricercato. Sul posto è intervenuto il 118. Le indagini sono condotte dai ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 4 maggio 2021) Un exdei, da poco a riposo, è statocon colpi d'arma da fuoco a Copertino. Il militare, Silvano Nestola, di 46 anni, era stato in servizio al comando provinciale di Lecce fino allo scorso settembre e da allora collocato a riposo perché' riformato.La dinamicaL'uomo è statoin contrada Tarantino. Il militare sarebbe stato raggiunto da diversi colpi di pistola, pare almeno sette. Il corpo è stato trovato lungo una strada sterrata tra Copertino e San Pietro in Lama, a ridosso del muro di recinzione di una villa. Quando sono arrivati gli operatori del 118 era già morto. Secondo quanto trapela, dal luogo dell'omicidio sarebbe stato visto scappare un uomo che indossava un cappuccio e che viene ora ricercato. Sul posto è intervenuto il 118. Le indagini sono condotte dai ...

