Pubblico agli Internazionali dagli ottavi, c'è il decreto. Vezzali: 'Segno di speranza' (Di martedì 4 maggio 2021) L'ufficialità arriva poco prima dell'inizio della conferenza stampa di presentazione degli Internazionali al via domenica prossima: dagli ottavi di finale i diversi impianti potranno ospitare fino al ... Leggi su gazzetta (Di martedì 4 maggio 2021) L'ufficialità arriva poco prima dell'inizio della conferenza stampa di presentazione deglial via domenica prossima: ddi finale i diversi impianti potranno ospitare fino al ...

teatrolafenice : ?? Per chi avesse voglia ancora di musica questa la nostra riapertura di ieri sera assieme agli applausi del nostro… - 6000sardine : “Le sto chiedendo di adeguarsi ad un sistema..” dal servizio pubblico non avremmo mai voluto sentire queste parole.… - LuigiBrugnaro : #Venezia riparte e riparte dai giovani! ?? Si è alzato il sipario sul primo concerto del @teatrolafenice aperto al… - sophiloveye : RT @ricmyperson: è stato registrato il giorno della classifica,era in paranoia,si sentiva solo.Però ha mostrato il suo sorriso davanti agli… - SORUDY_ : RT @ricmyperson: è stato registrato il giorno della classifica,era in paranoia,si sentiva solo.Però ha mostrato il suo sorriso davanti agli… -