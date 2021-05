PSG, Ander Herrera: «Champions League? Ci sono altri trofei» (Di martedì 4 maggio 2021) Ander Herrera, centrocampista del PSG, ha parlato dopo il match di Champions League contro il Manchester City Ander Herrera, centrocampista del PSG, ha parlato dopo il match di Champions League contro il Manchester City. Le sue dichiarazioni. «Abbiamo provato a muovere la palla tra le linee e abbiamo creato problemi. Abbiamo fatto di tutto, ma ci sono ancora cose da migliorare. Ora dobbiamo concentrarci sugli altri trofei da conquistare, dobbiamo vincere ogni partita. Ogni partita sarà una finale». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 maggio 2021), centrocampista del PSG, ha parlato dopo il match dicontro il Manchester City, centrocampista del PSG, ha parlato dopo il match dicontro il Manchester City. Le sue dichiarazioni. «Abbiamo provato a muovere la palla tra le linee e abbiamo creato problemi. Abbiamo fatto di tutto, ma ciancora cose da migliorare. Ora dobbiamo concentrarci suglida conquistare, dobbiamo vincere ogni partita. Ogni partita sarà una finale». L'articolo proviene da Calcio News 24.

