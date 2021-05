PS5 disponibile da Gamestop: nuovo clickday oggi 4 maggio (Di martedì 4 maggio 2021) Come promesso dalla compagnia, anche questa settimana sono disponibili nuove PS5 sul sito di Gamestop: scopriamo insieme quando inizia il clickday oggi pomeriggio Gamestop ha da tempo promesso delle nuove scorte di PlayStation 5 ogni settimana. Scorte in quantità ovviamente limitata, considerando quante poche ce ne siano in giro e in quanta difficoltà si trovi Sony nel produrle. Ammettiamo che questo lancio di generazione è stato piuttosto lento e moltissimi di voi (e di noi) si ritrovano ancora oggi senza una console di nuova generazione fra le mani. Basterà pazientare, ovviamente, perché i tempi sono quelli che sono e la pandemia da Coronavirus non sta aiutando la produzione. Intanto, però, Gamestop ha annunciato un nuovo clickday per acquistare ... Leggi su tuttotek (Di martedì 4 maggio 2021) Come promesso dalla compagnia, anche questa settimana sono disponibili nuove PS5 sul sito di: scopriamo insieme quando inizia ilpomeriggioha da tempo promesso delle nuove scorte di PlayStation 5 ogni settimana. Scorte in quantità ovviamente limitata, considerando quante poche ce ne siano in giro e in quanta difficoltà si trovi Sony nel produrle. Ammettiamo che questo lancio di generazione è stato piuttosto lento e moltissimi di voi (e di noi) si ritrovano ancorasenza una console di nuova generazione fra le mani. Basterà pazientare, ovviamente, perché i tempi sono quelli che sono e la pandemia da Coronavirus non sta aiutando la produzione. Intanto, però,ha annunciato unper acquistare ...

