Programmi TV di stasera, martedì 4 maggio 2021. Su Canale 5 «Manchester City-PSG» vale la finale di Champions (Di martedì 4 maggio 2021) Manchester City-PSG Rai1, ore 21.25: Il Commissario Montalbano Replica L’altro capo del filo: Gli sbarchi di migranti si susseguono quasi ogni notte e Montalbano deve affrontare questa emergenza con i pochi uomini a sua disposizione. E lo fa senza perdere mai la sua umanità e il suo senso di giustizia. Intanto, un terribile delitto si abbatte su Vigata: Elena Biasini viene barbaramente massacrata nella sua sartoria. Rai2, ore 21.20: Un’Ora Sola Vi Vorrei Nella quinta puntata, ospiti del programma di Enrico Brignano gli Oliver Onions, con i quali si rivivranno le grandi sigle. Al centro della puntata il tema del lavoro, appena celebrato il 1° maggio e anche la figura di San Giuseppe, patrono dei lavoratori, attraverso monologhi, ma anche con canzoni e mise en scène realizzate grazie alla band di dieci elementi del Maestro Andrea ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 4 maggio 2021)-PSG Rai1, ore 21.25: Il Commissario Montalbano Replica L’altro capo del filo: Gli sbarchi di migranti si susseguono quasi ogni notte e Montalbano deve affrontare questa emergenza con i pochi uomini a sua disposizione. E lo fa senza perdere mai la sua umanità e il suo senso di giustizia. Intanto, un terribile delitto si abbatte su Vigata: Elena Biasini viene barbaramente massacrata nella sua sartoria. Rai2, ore 21.20: Un’Ora Sola Vi Vorrei Nella quinta puntata, ospiti del programma di Enrico Brignano gli Oliver Onions, con i quali si rivivranno le grandi sigle. Al centro della puntata il tema del lavoro, appena celebrato il 1°e anche la figura di San Giuseppe, patrono dei lavoratori, attraverso monologhi, ma anche con canzoni e mise en scène realizzate grazie alla band di dieci elementi del Maestro Andrea ...

giusepperofran1 : @OttoemezzoTW signora Gruber la guardo da sempre ma se lei invita gente come il sig Borgonovo io smetto di guardarl… - eXXo59 : @ItaliaViva @lucianonobili Arrivederci a stasera... ?? - notiziedalraimo : Cosa c'è stasera in #TV in #PrimaSerata? #chiamamiancoraamore, #Report, #Quartarepubblica, #Isola dei Famosi… - VioletVioletta4 : @matteorenzi Menomale che non mettevate veti su Conte ed il punto non erano le persone ma i programmi. Il Governo è… - Unf_Tweet : -

Ultime Notizie dalla rete : Programmi stasera Scarano batte Blasi. Boom Report, bene Rovazzi - ... il caso del giudice Antonio Esposito accusato " anche da alcuni dei programmi di approfondimento ... Su Rete 4 per 'Stasera Italia', con Antonio Luca Richeldi, Giovanna Melandri, Maurizio Belpietro, ...

Valerio Lundini: "Mi definite geniale: e allora gli scienziati?" Barbara Mosconi Spettacolo 23:45 domani sera stasera in onda 04 May Per chi non lo conoscesse, Valerio Lundini è un comico che nelle ultime stagioni ha fatto capolino in alcune trasmissioni Rai. L'ultima è un talk show molto particolare con ...

Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Lunedì 3 Maggio 2021 ComingSoon.it Stasera in TV 4 maggio, cosa vedere: Il Commissario Montalbano o City-PSG Stasera in TV martedì 4 maggio: Il Commissario Montalbano su Rai 1, Un’ora sola Vi vorrei su Rai 2. Canale 5, appuntamento con City-PSG ...

Eurolega, stasera gara 5 tra Milano e Bayern Monaco: orari e dove vederla Milano, 4 maggio 2021 – Tutto in quaranta minuti. Dopo aver mancato i match point di gara 3 e gara 4 l’Armani AX Milano si trova costretta a giocarsi tutte le residue chances ...

... il caso del giudice Antonio Esposito accusato " anche da alcuni deidi approfondimento ... Su Rete 4 per 'Italia', con Antonio Luca Richeldi, Giovanna Melandri, Maurizio Belpietro, ...Barbara Mosconi Spettacolo 23:45 domani serain onda 04 May Per chi non lo conoscesse, Valerio Lundini è un comico che nelle ultime stagioni ha fatto capolino in alcune trasmissioni Rai. L'ultima è un talk show molto particolare con ...Stasera in TV martedì 4 maggio: Il Commissario Montalbano su Rai 1, Un’ora sola Vi vorrei su Rai 2. Canale 5, appuntamento con City-PSG ...Milano, 4 maggio 2021 – Tutto in quaranta minuti. Dopo aver mancato i match point di gara 3 e gara 4 l’Armani AX Milano si trova costretta a giocarsi tutte le residue chances ...