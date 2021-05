Probabili formazioni Genoa-Sassuolo | trentacinquesima giornata Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di martedì 4 maggio 2021) Ledi, match delladi. Le due squadre scenderanno in campo al Ferraris con le due squadre a caccia dei tre punti in questo turno di campionato. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Fischio d’inizio alle 12:30 di domenica 9 maggio.– Spazio al 3-5-2 con Scamacca e Destro. Masiello, Radovanovic, Goldaniga pronti a partire dal 1? in difesa, Ghiglione e Zappacosta sulle fasce.– Boga, Djuricic e Berardi alle spalle di Defrel, in attesa di valutare Caputo. Muldur favorito su Toljan. Le ...