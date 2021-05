Primarie del centrosinistra, a Torino i Verdi vogliono Lavolta. Imbarazzo nel Pd (Di martedì 4 maggio 2021) Il vicepresidente del Consiglio comunale è un dirigente del Pd e negli statuti del partito non è previsto che un proprio esponente corra per un'altra formazione Leggi su lastampa (Di martedì 4 maggio 2021) Il vicepresidente del Consiglio comunale è un dirigente del Pd e negli statuti del partito non è previsto che un proprio esponente corra per un'altra formazione

ilfoglio_it : Polemiche e veleni nel centrosinistra per la scelta senza primarie del candidato sindaco di Frascati, la futura mog… - you_trend : ?? Elezioni comunali a #Torino: annunciate per il 12-13 giugno le #primarie del centrosinistra. Chi le vincerà sfide… - RistagnoAnna : RT @StampaTorino: Primarie del centrosinistra, a Torino i Verdi vogliono Lavolta. Imbarazzo nel Pd - StampaTorino : Primarie del centrosinistra, a Torino i Verdi vogliono Lavolta. Imbarazzo nel Pd - lo_spiffero : Per aggirare l'ostacolo della raccolta firme, prevista dal regolamento del #Pd, Lavolta si farà candidare dai Verdi… -