"Prima volta nella sua storia": il Manchester City si qualifica per la finale di Champions League

Finalmente. Il Manchester City si qualifica per la finale di Champions League per la prima volta nella sua storia. Nella semifinale di ritorno, la squadra allenata di Pep Guardiola ha battuto il Paris Saint-Germain per 2-0 vincendo così il derby dei petrodollari. Protagonista assoluto della partita Ryad Mahrez, autore della doppietta decisiva oltre che di uno dei due gol che aveva deciso anche la gara di andata (1-2). Per l'attaccante algerino sono 14 le reti in stagione. Il PSG ha pagato carissimo l'assenza di Mbappé, in panchina ma infortunato. L'espulsione di Di Maria nella ripresa ha poi reso ancora più amara la serata per i finalisti della scorsa edizione.

