Prescrizione, emendamenti M5s e Lega per mantenere lo stop dopo il primo grado di giudizio. Giallo sulla strategia del Carroccio (Di martedì 4 maggio 2021) Sta per entrare nel vivo la discussione in commissione Giustizia alla Camera sul ddl penale, una delle riforme cardine indicate nel Recovery plan per consentire all’Italia di ricevere i fondi europei. Il testo base è quello presentato nel marzo 2020 dall’ex guardasigilli Alfonso Bonafede, che però ora andrà modificato in base alle sensibilità della nuova maggioranza. I gruppi parlamentari hanno infatti depositato 718 emendamenti, molti dei quali riguardanti la Prescrizione. L’obiettivo è quello di modificare la legge Spazzacorrotti, voluta sempre da Bonafede durante il governo Gialloverde, che sospende il decorrere della Prescrizione dopo il primo grado di giudizio. Nell’ultimo anno i Giallorossi avevano trovato un accordo sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Sta per entrare nel vivo la discussione in commissione Giustizia alla Camera sul ddl penale, una delle riforme cardine indicate nel Recovery plan per consentire all’Italia di ricevere i fondi europei. Il testo base è quello presentato nel marzo 2020 dall’ex guardasigilli Alfonso Bonafede, che però ora andrà modificato in base alle sensibilità della nuova maggioranza. I gruppi parlamentari hanno infatti depositato 718, molti dei quali riguardanti la. L’obiettivo è quello di modificare la legge Spazzacorrotti, voluta sempre da Bonafede durante il governoverde, che sospende il decorrere dellaildi. Nell’ultimo anno irossi avevano trovato un accordo sul ...

Ddl penale, parte "la stretta garantista": "Trojan solo per reati gravi e sanzioni in caso di fughe di notizie" Il deputato di Azione Enrico Costa presenta il pacchetto di emendamenti al ddl penale: "Cancellare lo stop alla prescrizione di Bonafede, prescrizione del processo, oblio per gli assolti, dibattimento trasferito in un'altra sede se il processo mediatico ...

