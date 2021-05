Premio Lux per il cinema europeo, quest'anno anche i cittadini potranno votare il miglior film" (Di martedì 4 maggio 2021) Partono le votazioni per scegliere il vincitore del Premio Lux 2021. Da quest'anno però non sarà solo il Parlamento europeo a decretare il miglior film europeo, ma condividerà questo compito con i ... Leggi su europa.today (Di martedì 4 maggio 2021) Partono le votazioni per scegliere il vincitore delLux 2021. Daperò non sarà solo il Parlamentoa decretare il, ma condividerào compito con i ...

ansaeuropa : I finalisti del premio cinematografico Lux, promosso dal #Parlamentoeuropeo e la @EuroFilmAwards, in collaborazione… - luxaward : RT @CinemApp_Cinema: RT @PE_Italia: Premio LUX 2021 @luxaward ???Intervengono: @sabineverheyen ???? @CorazzaEP @PE_Italia G. Farinelli @cin… - luxaward : RT @PE_Italia: ?????'Collective e Corpus Christi in lizza per premio cinematografico Lux' @luxaward Promosso dal Parlamento europeo e la @Eu… - maurimol79 : RT @TodayEuropa: #Attualità Premio Lux per il cinema europeo, quest'anno anche i cittadini potranno votare il miglior film - TodayEuropa : #Attualità Premio Lux per il cinema europeo, quest'anno anche i cittadini potranno votare il miglior film… -