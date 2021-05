Premio Ambrosiano galoppo | sestina straniera

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 4 maggio 2021) Poca gloria per l’Italia alditenutosi all’ippodromo di San Siro. La prima pattern race (corsa di gruppo) di primavera a Milano ha infatti visto ai primi sei posti dell’ordine d’arrivo finale sei cavalli stranieri. Tra gli italiani, la punta di diamante era soprattutto Masterwin, ma l’equino allenato da Niccolò Simondi ha pagato la stanchezza accumulata per il suo rientro da Roma, e così durante la gara si è lentamente sfilato dal gruppo dei migliori. Il vincitore è stato il tedesco Grocer Jack, e in questo caso c’è una piccola soddisfazione per l’Italia, visto che in sella al cavallo c’era il siciliano Marco Casamento. Il trionfatore di giornata aveva da poco ottenuto un quarto posto in Francia, all’Exbury, e durante ilsembra avergli giovato la corsa ...