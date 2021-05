Premi: Fila, 100 premi a scuole italiane per darevoce e strumenti a creatività (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Proclamate le scuole vincitrici di 'Cento di questi anni', la special edition di premio Giotto la matita delle idee e premio Lyra, pensata in occasione del Centenario dell'azienda nel 2020,, i concorsi che Fila Fabbrica italiana lapis ed affini porta nelle scuole italiane ormai da diversi anni. Nonostante la complessità del momento, sono giunti all'attenzione della giuria tecnica un numero importante di lavori da tutta Italia, elaborati ricchi di talento, dal punto di vista tecnico e progettuale. Opere che sottolineano il grande impegno degli insegnanti, capaci di orchestrare, in quest'edizione più che mai, il lavoro di bambini e ragazzi tra casa e scuola, guidandoli in un percorso conoscitivo ed espressivo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Proclamate levincitrici di 'Cento di questi anni', la special edition dio Giotto la matita delle idee eo Lyra, pensata in occasione del Centenario dell'azienda nel 2020,, i concorsi cheFabbrica italiana lapis ed affini porta nelleormai da diversi anni. Nonostante la complessità del momento, sono giunti all'attenzione della giuria tecnica un numero importante di lavori da tutta Italia, elaborati ricchi di talento, dal punto di vista tecnico e progettuale. Opere che sottolineano il grande impegno degli insegnanti, capaci di orchestrare, in quest'edizione più che mai, il lavoro di bambini e ragazzi tra casa e scuola, guidandoli in un percorso conoscitivo ed espressivo ...

