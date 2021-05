Prato: oltre 6 tonnellate di cibo raccolte grazie all’iniziativa “Pasta Tricolore” (Di martedì 4 maggio 2021) Prato – In due settimana abbiamo messo insieme oltre 6 tonnellate di alimenti donate dai pratesi. Claudio Belgiorno promotore dell’iniziativa, che è nata sui social lo scorso anno durante il lockdown. “grazie all’Associazione Accademia di San Giusto che per il secondo anno è tra i promotori dell’evento che mette a disposizione l’Ex Teatro come punto di raccolta degli alimenti. Pasta Tricolore diventerà una data fissa per Prato Il passaparola in città quest’anno è stato più semplice essendo in zona gialla. Le persone hanno il visto il grande lavoro dello scorso anno e adesso per i prossimi anni diventerà una data fissa nel calendario della Città di Prato. Ci eravamo dati come obiettivo 5 tonnellate, ma grazie ... Leggi su cityroma (Di martedì 4 maggio 2021)– In due settimana abbiamo messo insiemedi alimenti donate dai pratesi. Claudio Belgiorno promotore dell’iniziativa, che è nata sui social lo scorso anno durante il lockdown. “all’Associazione Accademia di San Giusto che per il secondo anno è tra i promotori dell’evento che mette a disposizione l’Ex Teatro come punto di raccolta degli alimenti.diventerà una data fissa perIl passaparola in città quest’anno è stato più semplice essendo in zona gialla. Le persone hanno il visto il grande lavoro dello scorso anno e adesso per i prossimi anni diventerà una data fissa nel calendario della Città di. Ci eravamo dati come obiettivo 5, ma...

