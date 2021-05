Ponte sullo Stretto, che fallimento la Commissione istituita dal Governo Conte: gli studi del 1990 che bocciano il progetto a tre campate (Di martedì 4 maggio 2021) La relazione della Commissione di esperti organizzata dal Governo Conte, oltre ad essere arrivata con cinque mesi di ritardo, si è rivelata un clamoroso flop perché ha ripreso ipotesi escluse già trent’anni fa Si è espressa finalmente la Commissione di 16 esperti, coordinata dal direttore Giuseppe Catalano, istituita questa estate dal Ministro Paola De Micheli, che doveva valutare i possibili progetti per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Il lavoro avrebbe dovuto essere presentato entro il 31 ottobre 2020, successivamente entro il 31 dicembre, invece è arrivato soltanto a maggio, giusto in tempo per non permettere (eventualmente) all’opera di non essere inserita all’interno del Recovery Plan presentato all’Europa. Visti i mesi ... Leggi su cityroma (Di martedì 4 maggio 2021) La relazione delladi esperti organizzata dal, oltre ad essere arrivata con cinque mesi di ritardo, si è rivelata un clamoroso flop perché ha ripreso ipotesi escluse già trent’anni fa Si è espressa finalmente ladi 16 esperti, coordinata dal direttore Giuseppe Catalano,questa estate dal Ministro Paola De Micheli, che doveva valutare i possibili progetti per la realizzazione deldi Messina. Il lavoro avrebbe dovuto essere presentato entro il 31 ottobre 2020, successivamente entro il 31 dicembre, invece è arrivato soltanto a maggio, giusto in tempo per non permettere (eventualmente) all’opera di non essere inserita all’interno del Recovery Plan presentato all’Europa. Visti i mesi ...

